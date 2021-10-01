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مدرب بجهاز كيروش يكشف لـ«المصري اليوم» سبب استبعاد شريف وأفشة

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مدرب بجهاز كيروش يكشف لـ«المصري اليوم» سبب استبعاد شريف وأفشة مدرب بجهاز كيروش يكشف لـ«المصري اليوم» سبب استبعاد شريف وأفشة

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كشف أحد أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، سبب استبعاد ثنائي الأهلى محمد شريف ومحمد مجدى أفشة من معسكر الذي يستعد لملاقاة متتخب ليبيا ذهابا وإيابا في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن الجهاز الفنى استبعد الـ11 لاعبا لعدم الحاجه لهم في مباراتي ليبيا وأن المستبعدين هم نواة المنتخب الفترة المقبلة وقرار الاستبعاد مؤقت لما بعد مباراتي ليبيا.

وتابع: كيروش حرص على مشاهدة جميع اللاعبين خلال ودية ليبيريا من أجل الحكم على مستواهم عن قرب خصوصا وأنها التجربة الأولى الذي يخوضها كيروش مع الفراعنة.

وأضاف: بالنسبة للثنائي شريف وأفشة فقد خضعا لبعض القياسات البدنية والفسيولوجية بمعرفة المعد البدنى صباح اليوم، ووضح أن الثنائي يحتاج لفترة راحة خصوصا بعدما خاض الثنائي سلسلة طويلة من المباريات الفترة الماضية واستمراراهم في المعسكر الحالى سيزيد من إرهاقهم وتعرضهم لضغوط ذهنية وبدنية وهذا هو سبب قرار الاستبعاد.

وأوضح أن المدير الفنى ليس بالسذاجة التي تتيح له استبعاد أفضل لاعبان حاليا ولكن الوقت الحالى لن يستفيد منهما المنتخب لذا فضل حصولهما على قدر كاف من الراحة.

المصرى اليوم

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