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رحب البرلمان العربي، اليوم الجمعة، بعودة رئيس الوزراء والحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، مثمنا الخطوة، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة تنفيذ متطلبات اتفاق الرياض والعمل على خدمة مصالح اليمن والشعب اليمني.

وأكد البرلمان العربي، دعمه الكامل لحكومة اليمن والشعب اليمني لتحقيق الأمن والاستقرار، وتمكين الحكومة الشرعية من ممارسه مهامها بما يحقق مصالح الشعب اليمني وتطلعاته نحو مستقبل افضل .

وأعرب البرلمان العربي عن أمله في إنهاء النزاع وعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216.