أخبار عاجلة

28 ألف عملية إفراغ عقاري إلكتروني خلال 2021 -
"الصحة": تسجيل 47  حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 46 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"الشلعان" يناقش مع مدير المركز الوطني للوثائق عدداً من الموضوعات المشتركة -
غرفة الرياض والجمعية الدولية للمعارض تدشنان النسخة العربية من "CEM" -
بشرط واحد.. خبير أمريكي: سلالة "دلتا" هي المتحور الأخير لكورونا -
للمرة الأولى.. "المفوضية السامية للأمم المتحدة" حاضرة بمعرض الكتاب بالرياض -
في نسخته الـ21 .. يزيد الراجحي يعلن جهوزيته لرالي المغرب الصحراوي -
"تجارة القصيم" تحرر 4 مخالفات للإجراءات الاحترازية -
بابا الفاتيكان يحذر من عواقب التغيرات المناخية: الضرر يهدد الحياه على كوكب الأرض -
سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

البرلمان العربي يرحب بعودة اليمنية إلى العاصمة عدن

Print
البرلمان العربي يرحب بعودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة عدن البرلمان العربي يرحب بعودة اليمنية إلى العاصمة عدن

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب البرلمان العربي، اليوم الجمعة، بعودة رئيس الوزراء والحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، مثمنا الخطوة، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة تنفيذ متطلبات اتفاق الرياض والعمل على خدمة مصالح اليمن والشعب اليمني.

وأكد البرلمان العربي، دعمه الكامل لحكومة اليمن والشعب اليمني لتحقيق الأمن والاستقرار، وتمكين الشرعية من ممارسه مهامها بما يحقق مصالح الشعب اليمني وتطلعاته نحو مستقبل افضل .

وأعرب البرلمان العربي عن أمله في إنهاء النزاع وعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
واشنطن تؤكد استمرار دعم الحكومة الأمريكية للأردن

واشنطن تؤكد استمرار دعم الحكومة الأمريكية للأردن

هيئة الحكومة الرقمية تُصدر الدليل الاسترشادي لاستمرارية الأعمال في الجهات الحكومية

هيئة الحكومة الرقمية تُصدر الدليل الاسترشادي لاستمرارية الأعمال في الجهات الحكومية

هيئة الحكومة الرقمية تُصدر الدليل الاسترشادي لاستمرارية الأعمال في الجهات الحكومية

هيئة الحكومة الرقمية تُصدر الدليل الاسترشادي لاستمرارية الأعمال في الجهات الحكومية

إدارة بايدن تطلب من الحكومة الإسرائيلية وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية

إدارة بايدن تطلب من الحكومة الإسرائيلية وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية