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محافظ الإسماعيلية يتابع حملات الرقابة على المحال والمنافذ للتأكد من صلاحية المنتجات

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محافظ الإسماعيلية يتابع حملات الرقابة على المحال والمنافذ للتأكد من صلاحية المنتجات محافظ الإسماعيلية يتابع حملات الرقابة على المحال والمنافذ للتأكد من صلاحية المنتجات

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شدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على استمرار حملات مديريات والطب البيطري بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها، لضبط التلاعب بالأسواق ، والتأكد من صلاحية المنتجات وتاريخ الانتاج.

وشنت مديريتا التموين والطب البيطري حملات مكبرة متفرقة على المجازر والمحال والمنافذ والمخابز، وذلك بالتعاون مع الرقابه التموينية وشرطة المسطحات ومباحث التموين، أسفرت عن ضبط ٣ مخابز لبيعها مبيعات وهمية بلغت ٣ أطنان دقيق مدعم.

وبالمرور على المحلات تم ضبط ١٨٠٧ علب سجائر مجهولة المصدر، و٥٠٠٠ قطعة غذائية متنوعة، و١٧ علبة شيكولاتة، و٢٥٠ كيلو علف مجهول المصدر، و١٥٠ كيلو لانشون، و٤٧٠ علبة زبادي وأرز بلبن جميعها منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط ٢٠ كيلو لحوم تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، وطن ونصف أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و٤٩٢ كيلو مصنعات لحوم مجهولة المصدر، و٦٤ كيلو فراخ ومصنعاتها منتهية الصلاحية، وذلك أثناء المرور على المنافذ.

وتم إعدام ٨٤٥ كيلو دجاج ومجزءاتها لإصابتها بالحمى وتحت الوزن، وإعدام ٥٥ كيلو كبدة وقلب لوجود تضخم في الحجم والتهابات شديدة بغشائهم ونقط بيضاء.

المصرى اليوم

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