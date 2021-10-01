أخبار عاجلة

بابا الفاتيكان يحذر من عواقب التغيرات المناخية: الضرر يهدد الحياه على كوكب الأرض -
سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة جديدة -
تشكيل منتخب بلجيكا المتوقع أمام فرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية -
قبل بدء الدراسة بساعات.. حدائق القاهرة تستقبل المواطنين بالمجان بمناسبة نصر أكتوبر -
الجيزة: رفع مخلفات وتطوير شارع استديو الأهرام وعمر بن أبي ربيعة بالعمرانية (فيديو) -
بث مباشر الزمالك (0)-(0) جامعة سيدني لحظة بلحظة سوبر جلوب لـ كرة اليد -
"النقل" تعلن ترفع درجة الاستعداد القصوي استعداد لبدء العام الدراسي -
تسريب في خط طرد الصرف الصحي بإسنا جنوب الأقصر -
محافظ الجيزة: منع الباعة الجائلين ورفع المخلفات والإشغالات بمحيط المدارس -
محافظ الجيزة يشهد ختام النسخة الثالثة لمهرجان الجيزة الصيفي (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الخارجية الفرنسية: نأسف على تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

Print
الخارجية الفرنسية: نأسف على تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الخارجية الفرنسية: نأسف على تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

جي بي سي نيوز :- أعربت فرنسا ، عن أسفها لقرار السلطات اللبنانية تجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وتعتبر أنه من حق اللبنانيين معرفة الحقيقة داعية السلطات القضائية للعمل بشفافية من أجل إجراء التحقيق.

وأعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آنييس فون دير مول، في بيان اليوم الأربعاء، أن "فرنسا تأسف لقرار السلطات اللبنانية تجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وتعتبر أنه من حق اللبنانيين معرفة الحقيقة".

وأضافت أن بلادها "تدعو العدالة اللبنانية للعمل بكل "شفافية وبعيدا عن التدخلات السياسية" من أجل إجراء التحقيق في انفجار مرفأ بيروت".

وأشارت إلى أن فرنسا تعتبر أنه "على السلطات اللبنانية أن تسمح باستكمال التحقيق بكل الوسائل المالية والإنسانية من أجل تلبية تطلعات المواطنين المشروعة".

وكانت تقارير صحفية عالمية، أكدت أنه تم تجميد التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، بسبب دعوى ضد كبير المحققين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قضائي قوله إنه تم تجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، عندما رفع وزير سابق مطلوب للاستجواب كمدع عليه دعوى ضد كبير المحققين في القضية على أساس "الارتياب المشروع" في حياده.

ووأدى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس العام الماضي إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة بيروت.

وانفجرت كمية كبيرة من المواد الكيمائية المخزنة في المستودعات بشكل غير آمن منذ سنوات.

وبحسب التحقيقات الأولية التي أعلنتها السلطات اللبنانية، فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت بفعل 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم، جاءت في عام 2013 على متن سفينة تدعى "روسوس" كانت في طريقها من جورجيا إلى موزمبيق، إلا أنها توقفت في ميناء بيروت، وتعطلت بعد ذلك.

حيث تدخلت السلطات اللبنانية على الخط وصادرت السفينة بناء على مذكرة قضائية تطالب مالكي السفينة بمستحقات مالية، وبعد وقت أفرجت عن طاقم السفينة وفرغت حمولتها في المرفأ، أما السفينة نفسها والتي كانت تتهالك فانتهت إلى الغرق.

وكالات 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
وزيرة إسرائيلية: لا يمكن للبنان إملاء الشروط حول الحدود البحرية في محادثات الغاز

وزيرة إسرائيلية: لا يمكن للبنان إملاء الشروط حول الحدود البحرية في محادثات الغاز

لبنان.. مذكرات توقيف بحق مواطنين لتورطهم بقضية شاحنة نيترات الأمونيوم

لبنان.. مذكرات توقيف بحق مواطنين لتورطهم بقضية شاحنة نيترات الأمونيوم

واشنطن تؤكد استمرار دعم الحكومة الأمريكية للأردن

واشنطن تؤكد استمرار دعم الحكومة الأمريكية للأردن

الأردن وسوريا ولبنان يتفقون على إيصال الكهرباء الأردنية إلى لبنان

الأردن وسوريا ولبنان يتفقون على إيصال الكهرباء الأردنية إلى لبنان