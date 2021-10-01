أخبار عاجلة

بابا الفاتيكان يحذر من عواقب التغيرات المناخية: الضرر يهدد الحياه على كوكب الأرض -
سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة جديدة -
تشكيل منتخب بلجيكا المتوقع أمام فرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية -
قبل بدء الدراسة بساعات.. حدائق القاهرة تستقبل المواطنين بالمجان بمناسبة نصر أكتوبر -
الجيزة: رفع مخلفات وتطوير شارع استديو الأهرام وعمر بن أبي ربيعة بالعمرانية (فيديو) -
بث مباشر الزمالك (0)-(0) جامعة سيدني لحظة بلحظة سوبر جلوب لـ كرة اليد -
"النقل" تعلن ترفع درجة الاستعداد القصوي استعداد لبدء العام الدراسي -
تسريب في خط طرد الصرف الصحي بإسنا جنوب الأقصر -
محافظ الجيزة: منع الباعة الجائلين ورفع المخلفات والإشغالات بمحيط المدارس -
محافظ الجيزة يشهد ختام النسخة الثالثة لمهرجان الجيزة الصيفي (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

فرنسا: نعول على الصين لعودة إيران لمفاوضات الاتفاق النووي

Print
فرنسا: نعول على الصين لعودة إيران لمفاوضات الاتفاق النووي فرنسا: نعول على الصين لعودة إيران لمفاوضات الاتفاق النووي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حثت فرنسا الصين على بذل جهود بغية دفع إيران إلى العودة بسرعة إلى المفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا، في مسعى لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن-كلير لوجاندر، أثناء مؤتمر صحفي افتراضي عقدته أمس الخميس: «نعول على الصين كي تستخدم الحجج الأكثر إقناعا في حوارها الخاص مع طهران»، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وردا على سؤال عما إذا كانت الصين تلعب دورا بناء بما فيه الكفاية في هذه المسألة، شددت المتحدثة على أن العودة من دون تأخير إلى طاولة المفاوضات المعلقة منذ يونيو الماضي تمثل «الطريق الوحيد المتلائم مع مصالحنا المشتركة».

وتابعت أن الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي مع إيران (وهي بريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) والولايات المتحدة التي انسحبت منه عام 2018 من جانب واحد «متحدة في دعوة إيران إلى العودة من دون تأخير إلى مفاوضات فيينا من أجل إتمامها على وجه السرعة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لحظة سقوط حلاق من الطابق 12 في الشرقية

لحظة سقوط حلاق من الطابق 12 في الشرقية

بابا الفاتيكان يحذر من عواقب التغيرات المناخية: الضرر يهدد الحياه على كوكب الأرض

بابا الفاتيكان يحذر من عواقب التغيرات المناخية: الضرر يهدد الحياه على كوكب الأرض

سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة جديدة

سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة جديدة

تشكيل منتخب بلجيكا المتوقع أمام فرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

تشكيل منتخب بلجيكا المتوقع أمام فرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية