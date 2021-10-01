انطلاق فعاليات مؤتمر المصرية للدراسات النفسية الـ 37 بالغردقة

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انطلقت فعاليات مؤتمر الجمعية المصرية للدراسات النفسية السابع والثلاثون لعلم النفس في مصر والتاسع والعشرون العربي اليوم الجمعة في مدينةالغردقة بحضور الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى واللواء عاطف وجدى سكرتير عام مساعد لمحافظة البحر الأحمر، الدكتورة كريمان عويضة ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات النفسية ورئيس المؤتمر والدكتور سيف الدين عبدون نائب رئيس عام المؤتمر والدكتور أشرف محمد عبدالغني شريت مقرر عام المؤتمر وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات النفسية والدكتور محفوظ عبدالستار عميد كلية التربية بالغردقة والدكتور أشرف محمود عميد كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي. بالغردقة والدكتور السعدى الغول عميد كلية الألسن بالغردقة.

يهدف المؤتمر إلى تفعيل وتطوير مجالات علم النفس على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي بكافة الجامعات المصرية والعربية والإفريقية لتعزيز التعليم الجيد مدى الحياة للجميع على السواء في ظل أهداف التنمية المستدامة وإعداد برامج وفعاليات لمساندة الباحثين والعلماء والخبراء في مجال علم النفس والصحة النفسية والإرشاد النفسي والأسرى والاهتمام بذور الإعاقة والموهوبين والاهتمام بكافة الأبحاث والمشروعات البحثية التي ترعاها الدولة وخاصة وزارتي التعليم العالى والتربية والتعليم وجميع المراكز البحثية على المستوى العربي والأفريقى والعالمي.