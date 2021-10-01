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علق إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، على قرار البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول باستبعاد محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، لاعبا النادي الأهلي من معسكر المنتخب الذي سينطلق غدًا السبت، استعدادًا لخوض مباراتي ليبيا.

ويلتقي منتخب مصر مع ليبيا يومي 8، 11 أكتوبر الجاري، في مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وكتب إبراهيم سعيد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :«قرار كيروش باستبعاد افشه من قائمة المنتخب المصري، غريب جدا !!!».

وأضاف :«انضمام كوكا اللي أقل فنيًا منذ انضمامه للمنتخب واستبعاد محمد شريف افضل المهاجمين في مصر حاليا..قرار مشبوه ملوش علاقه بكره القدم».

واستبعد كيروش، كل من محمد شريف ومحمد مجدي أفشه، لاعبا الاهلي ومحمد حمدي وعلي جبر واحمد توفيق لاعبي بيراميدز ومهند لاشين واحمد سمير، لاعبا طلائع الجيش ومصطفى فتحي لاعب الزمالك وسام مرسي وكريم حافظ واحمد ياسر ريان، من اللاعبين المحترفين.