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بعد استبعادهما.. 11 لقطة مضيئة لـ أفشة وشريف بقميص منتخب

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بعد استبعادهما.. 11 لقطة مضيئة لـ أفشة وشريف بقميص منتخب مصر بعد استبعادهما.. 11 لقطة مضيئة لـ أفشة وشريف بقميص منتخب

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في مفاجأة من العيار الثقيل، قرر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب الأول استبعاد الثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، نجمي فريق الكرة بالنادي الأهلي من قائمة الفراعنة لمواجهتي ليبيا بتصفيات 2022.

وأعلن المدير الفني لمنتخب مصر ضم 24 لاعبًا لقائمة الفراعنة ليس من بينهما الثنائي محمد شريف، هداف الدوري المصري في موسمه المنصرم ومحمد مجدي أفشة أحد أفضل صانعي الألعاب في مصر خلال المواسم الماضية.

ونرصد في السطور التالية ما قدمه شريف وأفشة مع منتخب مصر بعد قرار استبعادهما.

محمد شريف شارك في 6 مباريات بقميص منتخب مصر، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدف آخر مساهمًا في 5 لقطات مضيئة داخل صفوف أحفاد الفراعنة، أخرهم هدفيه بالأمس في ودية ليبيريا.

أما محمد مجدي أفشة فشارك في 12 مباراة مع منتخب مصر ونجح في تسجيل 3 أهداف فضلاً عن صناعة مثلهم ليساهم في 6 أهداف خلال مشواره الدولي.

المصرى اليوم

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