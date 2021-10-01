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رسالة نارية من شوبير إلى كيروش بسبب استبعاد أفشة وشريف

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رسالة نارية من شوبير إلى كيروش بسبب استبعاد أفشة وشريف رسالة نارية من شوبير إلى كيروش بسبب استبعاد أفشة وشريف

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وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة نارية إلى البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، وذلك بعدما تم استبعاد محمد شريف، ومحمد مجدي أفشة، لاعبا النادي الأهلي من معسكر الذي سينطلق غدًا السبت، استعدادًا لمباراتي ليبيا.

ويلتقي المنتخب الوطني مع ليبيا يومي 8، 11 أكتوبر الجاري، في مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات قطر 2022.

وكتب أحمد شوبير، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كل الاحترام لكيروش وجهازه المعاون في اختياراته ولكن عندما يتم استبعاد هداف الدورى وصاحب الهدفين في المباراه الوديه الوحيده محمد شريف وايضا استبعاد واحد من افضل لاعبي الموسم الماضي مجدي أفشة يبقي حقنا نتساءل وبشده ماهي الاسباب!!!؟؟؟».

واستبعد كيروش، كل من محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، لاعبا الاهلي ومحمد حمدي وعلي جبر واحمد توفيق لاعبي بيراميدز ومهند لاشين واحمد سمير، لاعبا طلائع الجيش ومصطفى فتحي لاعب وسام مرسي وكريم حافظ واحمد ياسر ريان، من اللاعبين المحترفين.

وتم استدعاء أحمد فتحي، ظهير أيمن نادي بيراميدز، وياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي.

المصرى اليوم

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