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بالصور.. جماهير ليفربول تشتعل غضبا من «fifa2022» بسبب صورة صلاح

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بالصور.. جماهير ليفربول تشتعل غضبا من «fifa2022» بسبب صورة صلاح بالصور.. جماهير ليفربول تشتعل غضبا من «fifa2022» بسبب صورة صلاح

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حالة من الغضب انتابت جماهير فريق نادي ليفربول وعبروا عن استياهم من القائمين على لعبة fifa 2022 بسبب النجم المصري محمد صلاح.

ووفقا لصحيفة «Liverpool Echo» الإنجليزية، هناك استياء كبير من قبل الجماهير أيضا لصور لاعبي ليفربول بالتحديث الجديد للعبة والتي لم تكن على قدر كبير من الواقع.

وفقًا للحساب الرسمي للعبة على موقع «تويتر» جاء تريتب النجم المصري في المركز الثاني عشر، وقدرت بطاقته بواقع 89 بفارق 1% من الموسم الماضي حيث كان 90%.

وجاءت تفاصيل بطاقة صلاح في لعبة فيفا 2022، كالتالي: «السرعة 90، التسديد 87، المراوغة 90، الدفاع 45، التمرير 81، والقوة البدنية 75».

المصرى اليوم

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