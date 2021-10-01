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وديًا.. فاركو يفوز على الحرية مطروح بخماسية

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وديًا.. فاركو يفوز على الحرية مطروح بخماسية وديًا.. فاركو يفوز على الحرية مطروح بخماسية

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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو بقيادة مجدي عبدالعاطي، على نظيره الحرية مطروح بخمسة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، على ملعب أليكس ويست بالإسكندرية.

وجاء فوز فريق فاركو على حساب الحرية مطروح بخمسة أهداف نظيفة خلال اللقاء الودي، ضمن استعدادات البرتقالي لبدء الموسم الجديد 2021- 2022 من الدوري المصري الممتاز.

سجل خماسية نادي فاركو بالترتيب كل من عمرو جمال ورزقي حمرون وعبدالله بكرى وأحمد البحراوي وأحمد محمود.

وحرص مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لفريق فاركو، على إجراء عدة تبديلات من أجل اختبار جميع العناصر في خاصة الصفقات الجديدة لتحقيق الانسجام مع باقي العناصر.

المصرى اليوم

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