أخبار عاجلة

بابا الفاتيكان يحذر من عواقب التغيرات المناخية: الضرر يهدد الحياه على كوكب الأرض -
سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة جديدة -
تشكيل منتخب بلجيكا المتوقع أمام فرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية -
قبل بدء الدراسة بساعات.. حدائق القاهرة تستقبل المواطنين بالمجان بمناسبة نصر أكتوبر -
الجيزة: رفع مخلفات وتطوير شارع استديو الأهرام وعمر بن أبي ربيعة بالعمرانية (فيديو) -
بث مباشر الزمالك (0)-(0) جامعة سيدني لحظة بلحظة سوبر جلوب لـ كرة اليد -
"النقل" تعلن ترفع درجة الاستعداد القصوي استعداد لبدء العام الدراسي -
تسريب في خط طرد الصرف الصحي بإسنا جنوب الأقصر -
محافظ الجيزة: منع الباعة الجائلين ورفع المخلفات والإشغالات بمحيط المدارس -
محافظ الجيزة يشهد ختام النسخة الثالثة لمهرجان الجيزة الصيفي (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

كيروش يستبعد 11 لاعبًا من قائمة منتخب لمواجهة ليبيا .. أبرزهم شريف وأفشة

Print
كيروش يستبعد 11 لاعبًا من قائمة منتخب مصر لمواجهة ليبيا .. أبرزهم شريف وأفشة كيروش يستبعد 11 لاعبًا من قائمة منتخب لمواجهة ليبيا .. أبرزهم شريف وأفشة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فجر البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، مفاجآت من العيار الثقبل، عقب إعلان القائمة النهائية المقرر خوض مباراتى ليبيا بهم ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وكان كيروش اعلن اختيار 24 لاعبا للدخول في المعسكر من ضمنهم اللاعبين المحترفين، وهم:

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي وأحمد حجازي وباهر المحمدي ومحمود حمدي «الونش» وياسر ابراهيم وأحمد أبوالفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية وطارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد «زيزو» ومحمد صلاح وعبدالله السعيد وابراهيم عادل ورمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن «كوكا» ومصطفى محمد.

وجاءت المفاجأة عندما استبعد كيروش 11 لاعبا أبرزهم محمد شريف صاحب هدفي أمام ليبيريا أمس، وضم أحمد فتحي وياسر إبراهيم.

واستبعد كيروش، كل من محمد شريف ومحمد مجدي أفشة لاعبا الأهلي، ومحمد حمدي وعلي جبر وأحمد توفيق لاعبي بيراميدز، ومهند لاشين وأحمد سمير لاعبا طلائع الجيش، ومصطفى فتحي لاعب ، وسام مرسي وكريم حافظ وأحمد ياسر ريان من اللاعبين المحترفين.

مران منتخب باستاد برج العرب، استعدادًا لمباراة ليبيريا الودية المقرر إقامتها الخميس المقبل. - صورة أرشيفية

اقرأ أيضا:

مشاهدة الاتحاد و الأهلي بث مباشر دوري محمد بن سلمان 2021 (الدوري السعودي)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بث مباشر الزمالك (0)-(0) جامعة سيدني لحظة بلحظة سوبر جلوب لـ كرة اليد

بث مباشر الزمالك (0)-(0) جامعة سيدني لحظة بلحظة سوبر جلوب لـ كرة اليد

الجيزة تواصل تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير وهضبة الأهرام (فيديو)

الجيزة تواصل تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير وهضبة الأهرام (فيديو)

«العناني» يُطلع نظيره الفرنسي على الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير

«العناني» يُطلع نظيره الفرنسي على الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير

مدرب المنتخب السابق ينتقد كوكا و مرموش لهذا السبب

مدرب المنتخب السابق ينتقد كوكا و مرموش لهذا السبب