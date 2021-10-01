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فجر البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، مفاجآت من العيار الثقبل، عقب إعلان القائمة النهائية المقرر خوض مباراتى ليبيا بهم ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وكان كيروش اعلن اختيار 24 لاعبا للدخول في المعسكر من ضمنهم اللاعبين المحترفين، وهم:

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي وأحمد حجازي وباهر المحمدي ومحمود حمدي «الونش» وياسر ابراهيم وأحمد أبوالفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية وطارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد «زيزو» ومحمد صلاح وعبدالله السعيد وابراهيم عادل ورمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن «كوكا» ومصطفى محمد.

وجاءت المفاجأة عندما استبعد كيروش 11 لاعبا أبرزهم محمد شريف صاحب هدفي المنتخب أمام ليبيريا أمس، وضم أحمد فتحي وياسر إبراهيم.

واستبعد كيروش، كل من محمد شريف ومحمد مجدي أفشة لاعبا الأهلي، ومحمد حمدي وعلي جبر وأحمد توفيق لاعبي بيراميدز، ومهند لاشين وأحمد سمير لاعبا طلائع الجيش، ومصطفى فتحي لاعب الزمالك، وسام مرسي وكريم حافظ وأحمد ياسر ريان من اللاعبين المحترفين.

مران منتخب مصر باستاد برج العرب، استعدادًا لمباراة ليبيريا الودية المقرر إقامتها الخميس المقبل. - صورة أرشيفية

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