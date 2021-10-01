حارس مرمى تشيلسي يختار تمثيل منتخب المغرب بدلا من الجزائر وفرنسا

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أعلن مدرب منتخب المغرب، البوسني وحيد خليلوزيتش، قائمة تضم 27 لاعبا استعدادا لخوض 3 مباريات في الشهر الحالي ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال «قطر 2022».

وشهدت القائمة تواجد اسم حارس مرمى تشيلسي الشاب، سامي التلمساني، البالغ عمره 17، وذلك للمرة الأولى.

وينحدر التلمساني من أب جزائري وأم مغربية، كما يحمل الجنسية الفرنسية، وكان يحق له تمثيل الجزائر، أو المغرب، وحتى فرنسا التي لعب لفئاتها السنية الصغيرة، لكنه اختار الدفاع عن ألوان منتخب موطن والدته، المغرب.

وعرفت قائمة المنتخب المغربي غياب زميل التلمساني في نادي تشيلسي، حكيم زياش، لأسباب انضباطية، فيما تم استدعاء يوسف النصيري، لاعب إشبيلية الإسباني، رغم إصابته.

وجاءت القائمة كالتالي:

ياسين بونو، منير المحمدي، أنس الزنيتي، سامي التلمساني، غانم سايس، أشرف حكيمي، أدم ماسينا، نايف أكرد، أيوب عملود، سفيان كرواني، سفيان شاكلا، سامي مايي، سفيان أمرابط، أيمن برقوق، سليم أملاح، عمران لوزا، فيصل فجر، إلياس شاعر، عبدو الهروي، سفيان رحيمي، أشرف بن شرقي، أيوب الكعبي، منير الحدادي، سفيان بوفال، يوسف النصيري، أبوخلال، ريان مايي.

ويلعب المنتخب المغربي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر، أمام غينيا بيساو يومي 6 و9 أكتوبر، ثم يخوض المباراة المؤجلة من الجولة الثانية أمام غينيا يوم 12 من الشهر نفسه.