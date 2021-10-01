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الأهلي يفتتح أكاديمية «الباليه المائي» بمقر الجزيرة

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الأهلي يفتتح أكاديمية «الباليه المائي» بمقر الجزيرة الأهلي يفتتح أكاديمية «الباليه المائي» بمقر الجزيرة

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افتتح جهاز ألعاب بالنادي الأهلي أكاديمية «الباليه المائي»، في مقر النادي بالجزيرة، تحت إشراف نخبة من أفضل المدربين والمدربات.

وشهدت الأكاديمية إقبالًا كبيرًا من جانب أعضاء النادي، حيث يتم قبول المشتركات من مواليد 2014، و2015، و2016، اللاتي سيكون لديهن فرصة كبيرة للانضمام لفريق الباليه المائي بالنادي الأهلي.

فيما تقرر قبول دفعات أكبر من مواليد 2014، ولكن للممارسة فقط، دون الانضمام لفريق الباليه المائي بالنادي.

وستقام التدريبات الخاصة بأكاديمية الباليه المائي في الثانية عشرة ظهرًا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وفقًا لما تم الإعلان عنه.

ويشرف على أكاديمية الباليه المائي، وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي، وعمرو ممدوح مدير جهاز الغطس والسباحة التوقيعية.

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