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الأهلي يواجه سبورتنج في بطولة دوري الأندية «الرواد»

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الأهلي يواجه سبورتنج في بطولة دوري الأندية «الرواد» الأهلي يواجه سبورتنج في بطولة دوري الأندية «الرواد»

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يواجه فريق رواد التنس الأرضي بالنادي الأهلي «رجال- سيدات»، سبورتنج اليوم الجمعة، ضمن بطولة دوري الأندية، والتي ستقام على ملاعب النادي بمقر الجزيرة.

وكان فريق «تنس أرضي» الأهلي قد استعد بشكل قوي لخوض مباراة سبورتنج، خاصة أنها تعتبر المواجهة الأولى، بعد تحديد موعد انطلاق المسابقة بشكل رسمي من جانب اتحاد التنس الأرضي.

ويتواجد فريق «تنس أرضي» الأهلي ضمن المجموعة الثانية، التي تضم أندية الصيد والجزيرة والزهور وسبورتنج.

وستكون المواجهة المقبلة لفريق رواد التنس الأرضي بالأهلي أمام الجزيرة يوم 22 أكتوبر الجاري، وبعدها سيواجه الصيد 5 نوفمبر المقبل، ويختتم مواجهاته أمام الزهور في 12 نوفمبر.

ويرأس جهاز «تنس أرضي» الأهلي طارق صبحي، وعادل صديق نائب رئيس الجهاز، وفتحي ننس ومحمد عمر وتامر عصران مدربين، وأحمد عبدالغني مديرًا إداريًّا.‏

المصرى اليوم

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