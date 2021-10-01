كومان يكشف عن أجمل وأسوأ لحظة له مع برشلونة

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كشف المدرب الهولندي رونالد كومان أن رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة يعد أسوأ لحظة في عهده كمدرب للنادي الكاتلوني.

وفي حديثه للصحافة قبل مباراة برشلونة في الدوري الإسباني أمام أتلتيكو مدريد، كشف كومان أن أفضل لحظة كانت عندما وقع مع النادي، في حين كانت أسوأ لحظة رحيل ليونيل ميسي. قال كومان: «بكل تأكيد رحيل ميسي اللحظة الأسوأ بالنسبة لي في برشلونة»

كان رحيل ليونيل ميسي من برشلونة أحد أكبر الأشياء إثارة للجدل خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة. بسبب المخاوف المالية المحيطة ببرشلونة، لم يتمكن النادي من تقديم عقد جديد إلى ليونيل ميسي. نتيجة لذلك، غادر الفائز بالكرة الذهبية ست مرات للانضمام إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال مجانية.

معاناة برشلونة المالية ضخمة للغاية وأجبرتهم على بيع لاعبين آخرين أمثال أنطوان جريزمان وليونيل ميسي وميرالم بيانيتش وجونيور فيربو.

برشلونة، بدون ليونيل ميسي، لم يعد نفس النادي الذي كان عليه من قبل. منذ انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان، واجه العملاق الكتالوني بداية صعبة للموسم الجديد تحت إدارة رونالد كومان.

يكافح برشلونة حاليًا لإيجاد مستواه في الدوري الإسباني وكذلك في دوري أبطال أوروبا. ويحتل العملاق الكتالوني المركز السادس في جدول الليجا بعد أن جمع 12 نقطة من مبارياته الستة الأولى.

ومع ذلك، فإن دوري أبطال أوروبا هو المكان الذي عانى فيه برشلونة أكثر من غيره. خسر فريق رونالد كومان مباراتيه في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-0، أولاً ضد بايرن ميونيخ ثم ضد بنفيكا.

في هذه الأثناء، بدأ ليونيل ميسي في الوقوف على قدميه في باريس سان جيرمان، حيث سجل هدفه الأول لفريقه الجديد ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، وحدث تفاهم وترابط بشكل جيد مع زملائه أمثال نيمار وكيليان مبابي.

ألقى هذا الأداء السيئ بظلال عميقة على مستقبل رونالد كومان في برشلونة، حيث أشارت التقارير إلى أن الهولندي سيُطرد قريبًا جدًا. تم ربط اثنين من المُرشحين لتولي تدريب برشلونة وهم تشافي هيرنانديز وروبرتو مارتينيز.