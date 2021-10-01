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«مثير للرعب».. مسؤول روسي: القوات الأمريكية تركت أسلحة ب 85 مليار دولار في أفغانستان

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«مثير للرعب».. مسؤول روسي: القوات الأمريكية تركت أسلحة ب 85 مليار دولار في أفغانستان «مثير للرعب».. مسؤول روسي: القوات الأمريكية تركت أسلحة ب 85 مليار دولار في أفغانستان

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أكد مدير الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني في ، دميتري شوغاييف، أن القوات الأمريكية المنسحبة من أفغانستان تركت أسلحة تقدر قيمتها بنحو 85 مليار دولار، حسب تقرير نشره موقع نوفوستي الروسي الإخباري اليوم .

وقال شوغاييف لقناة «زفيزدا» الروسية، أن رقم 85 مليارا مثير للرعب، مضيفا: «فكروا في هذه الأرقام: 22 ألف عربة مدرعة، 358 ألف بندقية آلية، 176 مركبة مدفعية، 8 آلاف شاحنة، طائرات شحن، أكثر من مائة طائرة هليكوبتر مزودة بالأسلحة».

وذكر التقرير أن مقاطع وثقت محاولة الجيش الأمريكي اتلاف أسلحة ومعدات عسكرية قبل مغادرته أفغانستان نهاية أغسطس الماضي.

و لفت إلى أن الأنباء تضاربت بشأن ما قيل حول سيطرة حركة «طالبان» على ترسانة عسكرية بقيمة 80 مليار دولار بعد انسحاب الجيش الأمريكي.

المصرى اليوم

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