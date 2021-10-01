«مثير للرعب».. مسؤول روسي: القوات الأمريكية تركت أسلحة ب 85 مليار دولار في أفغانستان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مدير الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني في روسيا، دميتري شوغاييف، أن القوات الأمريكية المنسحبة من أفغانستان تركت أسلحة تقدر قيمتها بنحو 85 مليار دولار، حسب تقرير نشره موقع نوفوستي الروسي الإخباري اليوم .

وقال شوغاييف لقناة «زفيزدا» الروسية، أن رقم 85 مليارا مثير للرعب، مضيفا: «فكروا في هذه الأرقام: 22 ألف عربة مدرعة، 358 ألف بندقية آلية، 176 مركبة مدفعية، 8 آلاف شاحنة، طائرات شحن، أكثر من مائة طائرة هليكوبتر مزودة بالأسلحة».

وذكر التقرير أن مقاطع فيديو وثقت محاولة الجيش الأمريكي اتلاف أسلحة ومعدات عسكرية قبل مغادرته أفغانستان نهاية أغسطس الماضي.

و لفت إلى أن الأنباء تضاربت بشأن ما قيل حول سيطرة حركة «طالبان» على ترسانة عسكرية بقيمة 80 مليار دولار بعد انسحاب الجيش الأمريكي.