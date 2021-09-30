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أشاد معتز إينو، نجم الأهلي والزمالك السابق، بالأداء الذي ظهر عليه لاعبو المنتخب الوطني خلال الشوط الثاني من مباراة ليبيريا الودية.

كان منتخب مصر حقق الفوز على ليبيريا، بهدفين نظيفين، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ستاد الجيش ببرج العرب، استعدادًا لمواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم.

وقال معتز إينو، في تصريحات عبر برنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «لاعبو المنتخب ظهروا بمستوى مميز الشوط الثاني من مباراة ليبيريا، على عكس الشوط الأول، حيث كانت هناك فاعلية هجومية، ونجحوا في تهديد مرمى المنافس في أكثر من فرصة».

وأضاف: «عبدالله السعيد كان أفضل لاعب خلال الشوط الأول، حيث كان المتحكم في أداء لعب المنتخب»، مضيفًا: «في الشوط الثاني كان الثلاثي أفشة ورمضان صبحي وأحمد سمير، هم الأفضل، حيث كان لهم دور كبير قي تحسن أداء المنتخب فور نزولهم».