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معتز إينو: هؤلاء الأفضل في منتخب أمام ليبيريا

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معتز إينو: هؤلاء الأفضل في منتخب مصر أمام ليبيريا معتز إينو: هؤلاء الأفضل في منتخب أمام ليبيريا

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أشاد معتز إينو، نجم الأهلي والزمالك السابق، بالأداء الذي ظهر عليه لاعبو الوطني خلال الشوط الثاني من مباراة ليبيريا الودية.

كان منتخب حقق الفوز على ليبيريا، بهدفين نظيفين، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على الجيش ببرج العرب، استعدادًا لمواجهتي ليبيا في تصفيات .

وقال معتز إينو، في تصريحات عبر برنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «لاعبو المنتخب ظهروا بمستوى مميز الشوط الثاني من مباراة ليبيريا، على عكس الشوط الأول، حيث كانت هناك فاعلية هجومية، ونجحوا في تهديد مرمى المنافس في أكثر من فرصة».

وأضاف: «عبدالله السعيد كان أفضل لاعب خلال الشوط الأول، حيث كان المتحكم في أداء لعب المنتخب»، مضيفًا: «في الشوط الثاني كان الثلاثي أفشة ورمضان صبحي وأحمد سمير، هم الأفضل، حيث كان لهم دور كبير قي تحسن أداء المنتخب فور نزولهم».

المصرى اليوم

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