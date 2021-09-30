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حكم تاريخي.. تعليق مصطفى بكري على تغليظ عقوبة ختان الإناث ()

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حكم تاريخي.. تعليق مصطفى بكري على تغليظ عقوبة ختان الإناث (فيديو) حكم تاريخي.. تعليق مصطفى بكري على تغليظ عقوبة ختان الإناث ()

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قال الإعلامي مصطفى بكري إن محكمة جنايات شبرا الخيمة أصدرت، خلال الأيام القليلة الماضية حكما تاريخيا، يعد الأول من نوعه، بعد تغليظ عقوبة ختان الإناث الذي يتسبب في حدوث عاهة مستديمة.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديم برنامج، «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، قامت المحكمة بتطبيق الحد الأقصى من عقوبة الجنحة على المتهمين، حيث حكمت المحكمة غيابا على الوالد بالسجن 3 سنوات مع الشغل، والممرض بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك لقيامهما بختان المجني عليها ابنة المتهم الأول في القضية، ومخالفة القانون، لما تسبب به في إحداث عاهة مستديمة لابنته.

وأضاف مصطفى بكري المحكمة أوضحت أن الواقعة تم ارتكابها قبل تغليظ عقوبة الختان الأخيرة والتي تم تعديلها بقانون رقم 10 لسنة 2021، حيث تم تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الذي قام بتغليظ عقوبة الختان باعتبارها جناية.

وتابع مصطفى بكري أن المحكمة وجهت رسالة تنذر بها جميع الفتيات جاء نصها «من حق كل فتاة التبليغ عن أي انتهاك لجسدها، حتى وإن كانت طفلة، وعلى كل ولي أمر التفكير قبل الإقدام على هذه الخطوة حتى لا يكون مصيره المحتوم محكمة الجنايات».

وأردف مصطفى بكري أن مجلس النواب، كان قد وافق في شهر إبريل الماضي، على تغليظ عقوبة جريمة ختان الإناث لتصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ووافق المجلس على مشروع القانون المقدم من ، في مارس الماضي، وأضاف القانون معاقبة ولي الأمر الذي يحاول إجراء عملية الختان لابنته.

وأوضح مصطفى بكري أن ذلك الحكم يعتبر نقطة تحول مهمة في قضية ختان الإناث كما أن رد الفعل سيجعل الكثيرين يفكرون كثيرا قبل الإقبال على هذا الفعل.


المصرى اليوم

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