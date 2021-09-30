محافظ بورسعيد يفتتح معرض مشكاة نور للحرف اليدوية «الهاند ميد»

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افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، معرض الحرف اليدوية«الهاند ميد» والذي أقامته مؤسسة «مشكاة نور»، بقيادة وحضور الدكتورة نور الهدي الجمال رئيس مجلس أمناء المؤسسة، بحديقة المنتزة في نطاق حي العرب.

وأثنى المحافظ على تنظيم المعرض والمعروضات من المشغولات اليدوية، كما شارك أبناء المؤسسة بورش العمل التي تقام بالمعرض لتدريب الاطفال على الرسم الحرف اليدوية المناسبة لأعمارهم.

واستمع محافظ بورسعيد إلى فريق كورال مشكاة نور ومدرسة الموسيقى، وشاهد معرض الرسم لأكتر من ١٥٠ طفل من أطفال مشكاة نور، وبحضور جمع كبير من فنانين مصر الفنان محمد الدسوقي،الفنانه عبير الطوخي والفنانه عواطف حلمي، والفنان مجدي صبحي، والفنان ورضا ادريس، والفنات حمد عبدالجواد، والفنان محمود عامر، عادل شعبان، والفنان ومصطفى درويش، والفنانه وفاء السيد، عبير مكاوى، ونجاح حسن.

وانتقل الأطفال المدربة بمؤسسة مشكاة نور بالقطار المتجول للاطفال «الطفطف» في رحلة ترفيهية، وتجول بهم بشارع «طرح البحر» وصولا لمعرض الحرف اليدوية بحديقة المنتزة بحي العرب، لحضورهم ورش عمل ترفيهية وإنتاجية لتدريب الأطفال على الرسم والنحت وبعض الحرف اليدوية المناسبة لإعمارهم.

وصرحت الدكتورة نور الهدى بأن باب الإشتراك بالمعرض مازال مفتوح لجميع أبناء بورسعيد، من أصحاب الصناعات اليدوية 'الهاند ميد'، من خلال مشروع «كشك اخلاق» للإشتراك في معرضها مجانا ودون رسوم، وذلك بتوفير المكان المناسب داخل المعرض لعرض منتجات المشتركين والترويج لمنتجاتها، مساهمة خيرية لمساعدة أبناء بورسعيد من الشباب الغير قادرين على توفير البيئة المناسبة لعرض المنتج والبيع للمستهلك.