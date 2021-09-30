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الشباب والرياضة بكفر الشيخ تطلق المهرجان الرياضي لمسابقة الكاراتيه

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الشباب والرياضة بكفر الشيخ تطلق المهرجان الرياضي لمسابقة الكاراتيه الشباب والرياضة بكفر الشيخ تطلق المهرجان الرياضي لمسابقة الكاراتيه

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نفذت إدارة التنمية الرياضية بمديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفرالشيخ، المهرجان الرياضى لمسابقات الكاراتية، بالصاله متعددة الأغراض بنادي كفر الشيخ الرياضي، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأشرف مصطفى غريب، وكيل المديرية لشئون الرياضة، جاء ذلك في إطار استحداث العديد من البرامج والمشروعات الرياضية التي تم ادراجها ضمن خطة التنميه الرياضيه للعام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أهمية الرياضة ومتابعة دعمها وتطويرها لتحقيق جماهيرية ترقى إلى المستوى المطلوب، ودعا الجميع إلى التعاون والعمل بثقافة جديدة تجسد أخلاق الرياضة، مؤكدًا أهمية اكتشاف المواهب من أبناء المحافظة وتطويرها ودعم مشاركتها في البطولات والدورات الرياضية المحلية والدولية، مؤكدا حرص المحافظة الدائم ودعمها لجميع الأنشطة الرياضية للشباب وبناء العقول السليمة، معربا عن خالص تمنياته بدوام التوفيق والتميز لجميع اللاعبين المشاركين في إطار من الروح الرياضية والمنافسة الشريفة.

ووجه الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، الشكر والتحية لكل الشباب والأطفال المشارك في المسابقة وطالبهم بالتفوق والسعي للتميز والحصول على البطولات والجوائز المحلية والدولية لرفع اسم عاليًا وصقل خبراتهم ومواهبهم الرياضية فضلًا عن تعميق قيم الحب والانتماء لوطننا الغالي مصر داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية شعبًا وجيشًا وشرطة وقيادة، حيث تم توزيع الجوائز وسط فرحة جميع المشاركين، جاء ذلك بإشراف الدكتور محمد غازى، مدير الإدارة.

المصرى اليوم

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