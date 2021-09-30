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تعيين د. أحمد طه رئيسا لأقسام الجراحة العامة بقصر العيني

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تعيين د. أحمد طه رئيسا لأقسام الجراحة العامة بقصر العيني تعيين د. أحمد طه رئيسا لأقسام الجراحة العامة بقصر العيني

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أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتعيين الدكتور أحمد طه، أستاذ الأوعية الدموية، رئيساً لأقسام الجراحة العامة وشعبها الثلاث ( جراحة الأوعية الدموية- جراحة التجميل- جراحة الأطفال ) بكلية طب قصر العيني.

وقدم الدكتور أحمد طه، الشكر لرئيس جامعة القاهرة، قائلا:«إنه لشرفٌ عظيم أن يسند إليَّ حمل هذه المسئولية، ومواصلة مسيرة طويلة قادها أهم رموز الطب في وطنن، بدءاً من الدكتور على باشا ابراهيم في عشرينات القرن الماضي، ومروراً بعدد كبير من نجوم التخصص في وطننا، وجميعهم قد أدوا مهمتهم على أكمل وجه» .

وأضاف: مازال تاريخهم المشرق يلهم كل من تبعهم ليسير على نهجهم ويقتدي بما حققوه.

المصرى اليوم

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