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«بشرط عدم طلب التعيين».. فتح باب التطوع للعمل بمدارس الدقهلية الأحد

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«بشرط عدم طلب التعيين».. فتح باب التطوع للعمل بمدارس الدقهلية الأحد «بشرط عدم طلب التعيين».. فتح باب التطوع للعمل بمدارس الدقهلية الأحد

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أعلنت الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، الخميس، عن قبول عدد من المدرسين للعمل كمتطوعين لسد العجز بالمدارس التابعة لها.

وأعلنت الإدارات عن كيفية التقدم للعمل بنظام التطوع وضوابط العمل التطوعي بمدارس وزارة التربية والتعليم، ويبدأ التقديم من الساعة 9 صباح يوم الأحد 3 أكتوبر، ويستمر حتى يوم 14 أكتوبر 2021، بمكتب المسؤول المختص بقسم التعيينات بكل إدارة تعليمية.

1- صورة المؤهل الدراسي.

2- دبلومة تربوية لغير التربويين (صورة الشهادة)

3- صورة بطاقة الرقم القومي.

4- الموقف من التجنيد (للذكور).

5- طلب للسيد مدير عام الإدارة بالرغبة في التطوع المجاني مع (صورة شخصية).

6- إقرار بعدم وجود أقارب بالمدرسة المتقدم لها

7- وفي حالة وجود شهادات آخري (ماجستير- دكتوراه) تقدم الصور

8- مقابلة شخصية مع موجه أول المادة لتحديد لياقته مهنيا

9- إقرار بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة

10- في حالة قبول المتطوع سوف يقوم بكتابة الطلب والاقرار أمام موجه أول المادة بخط اليد.

وكانت وزارة التربية والتعليم وضعت إجراءات وضوابط العمل التطوعي بمدارس وزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات، تبدأ بالعرض على المحافظ للإعلان عن فتح باب القبول للعمل التطوعي بمدارس التربية والتعليم والتعليم الفني، للراغبين من حملة المؤهلات العليا التربوية، وإعداد حصر بالتخصصات التي بها عجز على مستوى كل إدارة تعليمية، واستطلاع رأى الجهات الأمنية بمعرفة مديرية التربية والتعليم، وإجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية في كل تخصص.

وأكدت الوزارة على تسكين الراغبين في العمل التطوعي بالمدارس التي بها عجز في ضوء الحصر المعد على الإدارة، ومراعاة رغبة المتطوع في التسكين بالإدارة التي يرغبها، وذلك في ضوء العجز، وعدم تسكين الراغبين في العمل التطوعي بالمدارس التي بها ذويهم من الدرجة الأولى، والثانية، وعدم مشاركة المتطوعين في أعمال الامتحانات (وضع الامتحانات- لجان النظام والمراقبة) وعدم تكليف المتطوع بالإشراف اليومي، والحد الأدنى لمدة العمل التطوعي 3 شهور «فصل دراسي» واخبار برنامج تأهيلي من خلال التوجيه الفني بالإدارة

المصرى اليوم

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