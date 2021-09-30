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الجيزة: غلق جزئي لمنازل كوبرى 15 مايو لمدة 3 أيام

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الجيزة: غلق جزئي لمنازل كوبرى 15 مايو لمدة 3 أيام الجيزة: غلق جزئي لمنازل كوبرى 15 مايو لمدة 3 أيام

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أعلنت محافظة الجيزة عن استكمال أعمال صيانة الفواصل المعدنية بكوبرى 15 مايو نطاق المحافظة حيث ستقوم الشركة المنفذة بأعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية لمنازل كوبري 15 مايو في الاتجاه القادم من مناطق القاهرة تحديداً المنازل المؤدية إلى ( ميدان الكيت كات- مسرح البالون والسيرك القومي- شارع أحمد عرابي ) لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

ونوهت أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لمنازل كوبرى 15 مايو المشار إليها بالتبادل وذلك لمدة (3 ) أيـام فقط ابتداء من الســاعه ١٢ صباح يوم الجمعة الموافق ١ / ١٠ / ٢٠٢١حتى الساعة الخامسة صباحا يوم الأحد الموافق ٣ / ١٠ / ٢٠٢١ دون تعطيل حركة المرور .

وتشير إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .

المصرى اليوم

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