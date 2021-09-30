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مسؤولين من أمريكا وكردستان يناقشون الانتخابات العراقية

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مسؤولين من أمريكا وكردستان يناقشون الانتخابات العراقية مسؤولين من أمريكا وكردستان يناقشون الانتخابات العراقية

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استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، وفداً أمريكياً برئاسة نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق وإيران جينيفر غافيتو.

وجرى في الاجتماع، الذي حضره القنصل العام الأمريكي لدى إقليم كردستان روبرت بالادينو، الوضع في العراق والعلاقات بين إقليم كردستان والولايات المتحدة.

وأشارت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى المكانة المهمة والخاصة لإقليم كردستان، حيث تنظر الولايات المتحدة إلى علاقاتها مع الإقليم باهتمام بالغ، وإن زيارتها تأتي لإعادة تأكيد دعم أمريكا لإقليم كردستان.

ووجّه رئيس شكره للولايات المتحدة على دعمها المتواصل للإقليم، وعرض نبذة عن الإصلاحات التي تقوم بها حكومة إقليم كردستان لتنويع مصادر الدخل وإرساء بنية تحتية اقتصادية قوية.

كما تناول الجانبان الانتخابات القادمة لمجلس النواب العراقي والحوار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا، فضلاً عن سبل التصدي للتهديدات الإرهابية.

المصرى اليوم

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