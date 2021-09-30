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الرئيس التونسي: أدعو القضاء لتحمل مسؤولياته كاملة ومحاسبة المتورطين في قضايا فساد

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الرئيس التونسي: أدعو القضاء لتحمل مسؤولياته كاملة ومحاسبة المتورطين في قضايا فساد الرئيس التونسي: أدعو القضاء لتحمل مسؤولياته كاملة ومحاسبة المتورطين في قضايا فساد

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استقبل رئيس تونس قيس سعيد، مساء اليوم الخميس بقصر قرطاج، نجيب القطاري، رئيس محكمة المحاسبات، الذي قدّم لرئيس الدولة تقريرًا حول الرقابة على التصرف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأثنى رئيس الدولة على الجهود الكبيرة التي تبذلها محكمة المحاسبات لإعداد تقارير والتدقيق في الحسابات، داعيًا القضاء إلى تحمل مسؤولياته كاملة في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها تونس ومحاسبة المتورطين في قضايا فساد حتى يستعيد الشعب التونسي حقّه وتتخلص الدولة التونسية من الأدران التي علقت بها في العقود الفارطة.

المصرى اليوم

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