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توتنهام يكتسح مورا بخماسية

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توتنهام يكتسح مورا بخماسية توتنهام يكتسح مورا بخماسية

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تمكن فريق توتنهام الإنجليزي من تحقيق الفوز على منافسه مورا السلوفيني بنتيجة 5-1 في إطار مباريات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وافتتح دلي ألي التسجيل في الدقيقة 4 من ركلة جزاء وأضاف الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو الهدف الثاني (8)، قبل أن يحقق هاري كاين ثلاثية (68 و76 و87) فيما أحرز زيغا كوس هدف الشرف لمورا (53).

وبات رصيد توتنهام 4 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن رين الفرنسي الذي عاد بفوز ثمين (2-1) من أرض مضيفه فيتيس الهولندي الذي تجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثالث، في حين يتذيل مورا الترتيب من دون نقاط.

المصرى اليوم

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