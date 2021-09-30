طارق مصطفى: مصطفى محمد بكى بعد مباراة الجابون.. وكنا نخطط لضم أوباما وعاشور

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أكد طارق مصطفى، المدرب العام السابق لمنتخب مصر الأول، أن الجهاز الفني السابق للمنتخب لم يرى واقعة مصطفى محمد، خلال مباراة الجابون، مشيرا إلى أن الجميع رأى تلك اللقطة في الطائرة.

وقال طارق مصطفى، في تصريحات تلفزيونية: «مصطفى محمد، بكى بعد مباراة الجابون، وأكد لي بأنه يشعر بالضغط خلال الفترة الماضية، وعقدت معه جلسة منفردة».

وتابع: «حسام البدري تعامل مع مصطفى محمد بشكل جيد بعد مباراة الجابون».

وأشار إلى أن الجهاز الفني كان يخطط لضم الثنائي يوسف أوباما وإمام عاشور خلال الفترات المقبلة.، مضيفا: «ما تردد عن عدم حب حسام البدري ليوسف أوباما غير صحيح على الاطلاق».