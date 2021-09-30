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طارق مصطفى: البدري رفض رحيلي.. ومجاهد كان «مخاصمنا» بعد مباراة الجابون

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طارق مصطفى: البدري رفض رحيلي.. ومجاهد كان «مخاصمنا» بعد مباراة الجابون طارق مصطفى: البدري رفض رحيلي.. ومجاهد كان «مخاصمنا» بعد مباراة الجابون

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أكد طارق مصطفى، المدرب العام السابق لمنتخب ، أن أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة تحدث معه منذ نحو 10 أشهر ليتولى تدريب منتخب 2006.

وقال طارق مصطفى، في تصريحات تلفزيونية: «أحمد مجاهد قال لي أنه يشعر بأن هناك خلافات مع حسام البدري، وأبلغته أن ليس هناك مشاكل مع البدري ولو هو لا يريد تواجدي سأرحل».

وتابع: «حسام البدري قال لي في الفترة الأخيرة بأنه عُرض عليه رحيلي، ولكن هو رفض وطلب استمراري».

وأشار إلى أن أحمد مجاهد لم يتحدث مع الجهاز الفني في الجابون بعد المباراة.

وأضاف: «أحمد مجاهد كان مخاصمنا في الطائرة أثناء العودة من الجابون، رغم التعادل في الوقت القاتل».

المصرى اليوم

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