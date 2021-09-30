بالأرقام: رونالدو يكسر عقدة فياريال.. ويدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

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قاد كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد فريقه في تحقيق فوز قاتل على حساب فياريال الإسباني، وذلك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخطف اليونايتد انتصارا قاتلاً على حساب ضيفه الغواصات الصفراء بنتيجة هدفين مقابل هدفاً، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب أولد ترافورد، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وأحرز صاروخ ماديرا صاحب الـ 36 عامًا، هدف الفوز في الوقت القاتل عند حدود الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع، لينتهي اللقاء بتفوق مثير لأصحاب الأرض.

بهذا الهدف كسر رونالدو «عقدته» أمام فياريال، حيث خلال فترة لعبه مع اليونايتد، بين عامي 2003 و2009، واجه النجم الدولي البرتغالي فياريال 4 مرات، فشل خلالهم في التسجيل.

وبالرغم من أنه نجح في تسجيل أهدافا عديدة بمرمى فياريال بقميص ريال مدريد، إلا أن العقدة استمرت بقميص مانشستر يونايتد، وهو ما نجح في كسره ليلة الأربعاء عندما سجل هدفاً رائعًا منح الشياطين الحمر نقاط المباراة الثلاثة.

وخاص رونالدو 178 مباراة في مُسابقة دوري الأبطال، استطاع خلالها تسجيل 136 هدفاً، وأصبح أيضًا، ثاني أكبر لاعب لمانشستر يونايتد يُسجل هدفا في مسابقة أوروبية على ملعب أولد ترافورد بعد براين روبسون عام 1993 أمام جالطة سراي التركي.

وشارك رونالدو في مباراته رقم 178 في دوري الأبطال، متفوقًا على إيكر كاسياس الحارس التاريخي لريال مدريد، كأكثر المشاركين في البطولة الأوروبية.

بهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 3 نقاط، ليصعد إلى المركز الثالث في المجموعة السادسة، بينما توقف رصيد فياريال عند نقطة وحيدة، متذيلا جدول الترتيب.