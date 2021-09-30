إبراهيم سعيد يهدد مجاهد: «هعرفك مقامك كويس»

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انتقد إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بسبب التصريحات الأخيرة.

وقال إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: «بكرا هعرفك مقامك كويس، وهعرف الجميع كنت ايه أصلا قبل وبعد، انت نسيت نفسك اخرك كنت تتصور معانا عشان الناس تعرفك، زمن غريب فعلا».

وجاءت التصريحات عقب حديث مجاهد عن المنتقدين لقرار تعيين شوقي غريب مديرًا فنيًا للمنتخب الأولمبي حيث وصفهم بـ«اللي مش شغالين».

يذكر أن هناك اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة تواجه العديد من الانتقادات بسبب القرارات الأخيرة وفي مقدمتها تعيين شوقي غريب من جديد كمدرب للمنتخب الأولمبي.