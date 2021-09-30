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على طريقة محمد صلاح .. عضلات رونالدو تسرق الأضواء في دوري أبطال أوروبا

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على طريقة محمد صلاح .. عضلات رونالدو تسرق الأضواء في دوري أبطال أوروبا على طريقة محمد صلاح .. عضلات رونالدو تسرق الأضواء في دوري أبطال أوروبا

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نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في قيادة فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي للفوز على نظيره فياريال الإسباني ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفاً قاتلاً في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع منح به مانشستر يونايتد الفوز على نظيره فياريال الإسباني بنتيجة 2-1.

وعقب تسجيل كريستيانو رونالدو لهدف الفوز على نظيره فياريال قام بخلع قميصه على طريقة الفرعون المصري محمد صلاح ليكشف عن عضلات بارزة في كل أنحاء جسده.

وقال نجم منتخب إنجلترا وفريق توتنهام السابق دارين بينت في تعليقه على هدف كريستيانو رونالدو الفذ في شباك فياريال، أثناء تعليقه على المباراة لشبكة سكاي الرياضية العالمية: رونالدو من أول نصف فرصة تسنح له يُسجل.. يخلع القميص، عضلات في كل مكان!.

وباتت عضلات رونالدو حديث الكثيرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثلما كانت عضلات محمد صلاح حديث العالم عندما خلع قميصه.

المصرى اليوم

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