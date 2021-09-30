إشبيلية يتعادل مع فولفسبورج في لقاء مثير

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تعادل فريق إشبيلية الإسباني مع منافسه فولفسبورج الألماني بنتيجة 1-1 في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أرووبا.

وتقدم فولفسبورج عبر ريناتو شتيفن في وقت مبكر من الشوط الثاني لكن إشبيلية، الذي احتسبت ضده ثلاث ركلات جزاء في المباراة الأولى، حافظ على آماله عقب طرد جوشوا جيلافوجي لحصوله على الإنذار الثاني عقب تدخل على إيريك لاميلا داخل منطقة الجزاء.

وأوضحت الإعادة أن لاميلا هو من ارتكب الخطأ لكن عندما طلب حكم الفيديو من الحكم البلغاري جورجي كاباكوف مراجعة الواقعة احتسب ركلة جزاء. ويملك كل من إشبيلية وفولفسبورج نقطتين خلف سالزبورج المتصدر بأربع نقاط والذي انتصر 2-1 على ليل صاحب نقطة واحدة.

وتقدم فولفسبورج بعد ثلاث دقائق من الشوط الثاني عندما فشل دفاع إشبيلية في إبعاد تمريرة عرضية وصلت إلى شتيفن ليهز الشباك من مدى قريب. وأنقذ الحارس المغربي ياسين بونو فريقه من الهدف الثاني من انفراد من فاوت فيجهورست. وخطف راكيتيتش هدف التعادل قرب النهاية.