ترتيب مجموعة المان يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2021

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ولعب فريق مانشستر يونايتد ضد فياريال الإسباني اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

ودخل النادي الإنجليزي برغبة كبيرة في تحقيق الفوز وتعويض الهزائم الأخيرة محليًا وقاريًا والتي فتحت الباب أمام الحديث عن رحيل المدير الفني سولشاير، لكنه لم يتمكن من ذلك .

وتمكن فريق أتلانتا من تحقيق الفوز على منافسه يانج بويز بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

ووضعت النتيجة أتلانتا في صدارة المجموعة السادسة مؤقتا بأربع نقاط من مباراتين، متقدما على يانج بويز الذي يملك ثلاث نقاط متقدماً بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد .

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ويحتل يونج بويز قمة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط فيما يأتي أتلانتا وصيفًا بنقطة واحدة متساويًا مع فياريال ويتذيل مانشستر يونايتد الترتيب بدون نقاط.

ومن المتوقع أن يدفع المدرب النرويجي أولي سولشاير بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: لوك شاو- رافائيل فاران- إيرك بايلي- ليندلوف.

خط الوسط: بوجبا- ميكتوميناي- برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو- جرينوود- سانشو