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فيوتشر يترقب أزمة قيد لضم عمر كمال

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فيوتشر يترقب أزمة قيد الزمالك لضم عمر كمال فيوتشر يترقب أزمة قيد لضم عمر كمال

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استقر الرأي داخل فريق فيوتشر على التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، لاعب ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لمدة موسم.

كان علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، سبق أن قام بتدريب عمر كمال عبدالواحد في المصري الموسم الماضي ويعلم إمكانيات اللاعب جيدا ويرحب باستعارته في حالة عدم حل أزمة القيد في الزمالك.

وتلقى عمر كمال عبدالواحد عروضًا من أندية محلية لاستعارته في الفترة الحالية ولكنه يؤجل حسم مصيره انتظارا لموقف الزمالك من أزمة القيد، ويرتبط عمر كمال عبدالواحد بعلاقة وطيدة مع على ماهر حيث قام بتدريبه في الأسيوطي ثم المصري البورسعيدي.

المصرى اليوم

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