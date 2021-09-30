تعرف على ترتيب مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

سقط فريق برشلونة الإسباني من جديد مخيباً آمال جماهيره العريضة حول العالم بعدما خسر أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا .

وواجه برشلونة مساء الأربعاء نظيره بنفيكا البرتغالي ضمن الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا ، وكانت الآمال الكبيرة تراود جماهيره في إمكانية تحقيق الفوز واستعادة الاتزان من جديد.

وسقط برشلونة أمام نظيره بنفيكا البرتغالي بنتيجة 3 أهداف للاشيء ليواصل الفريق عروضه الهزيلة في الفترة الماضية تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان.

وبهذه الخسارة تذيل برشلونة جدول ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط بل وتلقت شباكه 6 أهداف في مباراتين فقط ولم يسجل أي هدف.

ويلعب برشلونة ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً فريقي: بايرن ميونخ الألماني ودينامو كييف الأوكراني.

وبعد مباريات الجولة الثانية جاء ترتيب المجموعة على النحو التالي:

1- بايرن ميونخ (6 نقاط)

2- بنفيكا (4 نقاط)

3- دينامو كييف (نقطة)

4- برشلونة (0)