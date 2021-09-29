حريق هائل يلتهم 6 محلات في كفر الشيخ.. و3 سيارات إطفاء لمحاولة إخماده (صور)

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نشب حريق هائل بـ6 محال للملابس ومكتبات بمنطقة الري المقابلة لجامعة كفر الشيخ بعاصمة المحافظة، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية التي تحاول السيطرة على الحريق.

وأنتقل على الفور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، لمتابعة عملية إخماد الحريق في المحال الـ6 ما أدى لالتهام محتوياتهما، وجار السيطرة عليه بعد الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن وجود مصابين أم لا، كما انتقل ضباط قسم شرطة أول كفر الشيخ، إلى مكان الحريق، فيما ستنتقل الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق.

كفرالشيخ

كفرالشيخ