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أحمد سعد عن زواجه من علياء بسيوني: «بخاف على زعلها لأنها مش رخيصة»

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أحمد سعد عن زواجه من علياء بسيوني: «بخاف على زعلها لأنها مش رخيصة» أحمد سعد عن زواجه من علياء بسيوني: «بخاف على زعلها لأنها مش رخيصة»

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تحدث الفنان أحمد سعد، عن تفاصيل زواجه من علياء بسيوني، وعن الفارق بين الزواج من الوسط الفني والزواج من خارجه، مشيرا إلى أنه شعر كأنه يتزوج لأول مرة بسبب علياء.

وقال: «حسيت إني أول مرة أرتبط، وده بسببي أنا، في حاجات كتير في حياتي معملتهاش، عملتها دلوقتي، وكنت دايمًا ناقم عليها ورافضها، مكنتش بعمل حاجات الناس الطبيعية لكن مع علياء عملتها بسبب السن والاختلاف».

وأضاف سعد خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «90 دقيقة»، الذي يعرض عبر قناة «المحور»: «كنت ناقم على الخطوبة وقراية الفاتحة والشبكة وإننا ننزل نجيب العفش مع بعض، والحاجات دي.. طول عمري ببص على الحاجات دي إن اللي بيعملها ناس قديمة، لكن اتضح لي إن أي حاجة لها علاقة بالعرف ليها أسباب، ومفيش أحلى منها».

وتابع سعد: «بعد ما كنت شخص مهرجل بقيت أخاف إن حد يدوس بالجزمة على السجادة لأني تعبت فيها واشترتها وفرشتها وفضلت واقف بعيد عشان أشوف شكلها، وشاركت مع علياء في كل تفصيلة وبقيت أخاف أزعلها لأنها مكانتش رخيصة وغالية جدا في كل موقف بيننا، تفاصيل الحياة بيننا مكنتش مقلوبة وكانت زي ما بتحصل في أي حياة طبيعية».

من جانبها، علقت علياء بسيوني زوجة أحمد سعد: «أول ما عرفته وقالي هنتجوز ونقعد في الفيلا وبعدين نعملها زي ما إحنا عاوزين، قلت له هنقعد في شقة صغيرة نفرشها براحتنا».

وأهدى أحمد سعد أغنية خاصة لزوجته خلال الحلقة.

المصرى اليوم

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