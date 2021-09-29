مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من العملات المعدنية المصرية الأثرية

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أحبطت جمارك الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد العملات المعدنية المصرية الأثرية.

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان لها اليوم، أنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من اليونان، وبتفتيش حقائبه تبين وجود عدد من العملات المعدنية القديمة.

وأضافت أنه بالعرض على وحدة الآثار بميناء القاهرة الجوي فأفادت بأنه يوجد عملة معدنية دائرية ترجع للعصر العثماني الوجه مطموس وعلى الظهر فئة العملة 10 بار و21 عملة معدنية دائرية الشكل ترجع لعصر السلطان حسين كامل على الوجه عبارة السلطان حسين كامل وتحمل تاريخ ١٣٣٣ وعلى ظهر العملة عبارة السلطنة المصرية وفئة العملة 10 قروش وتحمل تاريخ 1335-1917 و75 عملة معدنية دائرية الشكل ترجع لعصر السلطان حسين كامل على الوجه عبارة السلطان حسين كامل تحمل تاريخ 1333 وعلى ظهر العملة (السلطنة المصرية) وفئة العملة 5 قروش وتحمل تاريخ 1337-1917 وبأثرية هذه العملات ووجوب مصادرتها .

وأشارت إلى أن مصطفى السيد مدير الإدارة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.