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النصر يتعادل مع طلائع الجيش 1/1 وديًا

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النصر يتعادل مع طلائع الجيش 1/1 وديًا النصر يتعادل مع طلائع الجيش 1/1 وديًا

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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع فريق طلائع الجيش بهدف لمثله في المباراة. الودية التي راح بين الفريقين على ملعب استاد جهاز الرئاسة العسكري ضمن استعدادات النصر لخوض منافسات الموسم المقبل بدوري القسم الثاني.

جاءت المباراة قوية من جانب الفريقين وتمكن طلائع الجيش من تسجيل الهدف الاول عن طريق التونسي محمد الجويلي من ركلة جزاء في الشوط الأول.

فيما أدرك ميدو العطار لاعب النصر هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول من مهارة فردية حيث راوغ مدافعي طلائع الجيش بمهارة عالية وسدد الكرة في المقص الأيسر لمرمي طلائع الجيش فيما انتهي الشوط الثاني بالتعادل السلبي .

واكد خالد غنيم المدير الفني للنصر أن المباراة جاءت قوية ومفيده بشكل كبير للنصر حيث التركيز على طريقة اللعب وتطبيق بعد الجمل التكتيكية والتحركات الخططية التي تم الاتفاق عليها مع اللاعبين إضافة إلى منح فرصة المشاركة لأكثر من لاعب خلال المباراة.

وكان اتحاد الكرة قد قرر تأجيل مباراة النصر مع القناة في الجولة الأولي التي كان مقرر لها يوم الجمعة المقبل لتقام يوم 25 نوفمبر القادم.

المصرى اليوم

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