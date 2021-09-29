رضا شحاتة مدرباً لـ الأهلي .. مصدر بالقلعة الحمراء يرد

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انتشرت في الساعات الماضية أنباء عن تعيين رضا شحاتة المدير الفني لفريق الجونة مدرباً عاماً للأهلي في جهاز الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني .

ورحل المدرب العام المساعد السابق في جهاز موسيماني الجنوب أفريقي كيفن جونسون عن منصب المدرب العام للأهلي مرخراً ، ويبحث مسؤولو القلعة الحمراء بقيادة محمود الخطيب عن مدرب عام جديد لتولي المهمة.

ويصر رئيس النادي محمود الخطيب على التعاقد مع مدرب عام مصري صاحب شخصية قوية من أجل الانضمام للجهاز الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي في الساعات الماضية أنه لا صحة لما تردد في الساعات الماضية عن تولي رضا شحاتة منصب المدرب العام في الأهلي .

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لا صحة لهذا الكلام ولم يتولى رضا شحاتة منصب المدرب العام لـ الأهلي .