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بلينكن يبحث الوضع في أفغانستان مع نظرائه في دول آسيا الوسطى

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بلينكن يبحث الوضع في أفغانستان مع نظرائه في دول آسيا الوسطى بلينكن يبحث الوضع في أفغانستان مع نظرائه في دول آسيا الوسطى

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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الـ22 من سبتمبر الجاري الوضع في أفغانستان ، مع نظرائه في كازاخستان وقرغيزستان وتركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان.

وجاء في بيان صدر عن مجموعة دول آسيا الوسطى المذكورة أن الأطراف أكدوا أهمية تخفيف الأزمة الإنسانية المحتملة في أفغانستان ودعت حركة « طالبان » إلى اتخاذ تدابير ضد الإرهاب وضمان تمكين الراغبين من الأجانب والأفغان من مغادرة البلاد.

كما دعا الوزراء في بيان مشترك إلى تشكيل حكومة شاملة تحترم حقوق الإنسان في أفغانستان ، مشيرين إلى أهمية دعم الشعب الأفغاني وتسخير إمكانيات دول آسيا الوسطى في جهود مشتركة منسقة لتقديم المساعدات الإنسانية للأفغان.

وتناول الوزراء قضايا مكافحة «كوفيد-19» والتعاون الاقتصادي والأزمة المناخية.

المصرى اليوم

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