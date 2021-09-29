دراسة: ثلاثة أرباع الفنزويليين يعيشون في فقر مدقع

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أشارت دراسة نشرت اليوم الأربعاء إلى أن نحو ثلاثة أرباع الفنزويليين يعيشون حاليا في فقر مدقع مع استمرار التداعي الاقتصادي والتضخم الهائل للعام السابع على التوالي في الدولة العضو في أوبك التي كانت يوما مزدهرة.

وأجرى باحثون في جامعة أندرياس بلو الكاثوليكية المسح القومي لظروف المعيشة 2020-2021 وخلصوا إلى أن 76.6 بالمئة من سكان البلاد التي يقطنها 28 مليون نسمة يعيشون في فقر مدقع ارتفاعا من 67.7 بالمئة قبل عام.

وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى جائحة كوفيد-19 وموجات النقص المزمنة في الوقود إذ قال 20 بالمئة على الأقل من المشاركين في الدراسة إن ذلك يعني أنهم لا يمكنهم وضع بنزين في سياراتهم بما يشكل عقبة كبرى أمام التوظيف.

ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية بعد على طلب بالتعليق على النتائج. وعادة ما تلقي حكومة الرئيس نيكولاس مادورو باللائمة على العقوبات الأمريكية في مشكلات البلاد لكن منتقدين يقولون إن سبب أزمة البلاد هو سوء إدارة حكومته للاقتصاد.

وخلص المسح إلى أن نسبة من يعيشون في فقر ترتفع إلى 94.5 بالمئة إذا قيست على أساس مستويات الدخل فحسب وهو معدل لا مثيل له في المنطقة.

وتم إجراء المسح عبر استبيان وزع على 14 ألف أسرة في 21 ولاية من أصل 23 في البلاد في الفترة بين فبراير شباط وأبريل.