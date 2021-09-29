ورش فنية ولقاءات توعوية ضمن فعاليات حياة كريمة في قنا

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واصلت وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم مشاركتها الثقافية بمبادرة «حياة كريمة»، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ممثلة عن قطاعات الوزارة، بقرى مركز الوقف «المراشدة، القلامينا، جزيرة الحمودى، الجملة» وتوابعهم، بفرع ثقافة قنا بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث تقوم الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسي، بالتعاون مع وزارة البيئة، والمجلس القومى للمرأة فرع قنا، وصندوق مكافحة الإدمان فرع قنا، والشركة القابضة للمياه بتنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والفنية.

وبحسب بيان، الأربعاء، أقيمت فعاليات سادس أيام المبادرة بمدرسة السادات الابتدائية بقرية القلمينا بمركز الوقف، واستكملت الورش الفنية والتراثية التي تقوم بتدريب الفتيات من أهالي القرية على كيفية إقامة مشروعات تنموية صغيرة، منها ورش «مجسمات خرز إشراف حورية عصمت، طرق على النحاس إشراف مصطفى إسماعيل، عجائن سيراميك إشراف شيرين عفيفي، رسم وتلوين على الفخار إشراف أحمد الدندراوي، سجاد النول إشراف بيومي فوزى، اشغال خيامية إشراف كريم خلف، كما أقيمت ورشة حكى شعبي والعاب شعبية للأطفال قدمها أحمد القناوي، بجانب ورشة لاكتشاف مواهب الأطفال في الغناء والتمثيل والالقاء أشرف عليها محمد بكر، بالإضافة لورشة دراما مسرحية للمخرج أسامة عبدالروؤف».

وأقيم لقاء توعوي للشباب قدمه الصحفي محمد خضير، وأشار إلى أهمية دور القافلة الثقافية في تحقيق هدف من أهداف التنمية الشاملة وهو بناء العقل المصرى؛ كما عقد لقاء توعوى لسيدات القرية، قدمه د. ايمن جمال، وتحدث عن صحة المرأة والفحوصات التي يجب إجرائها قبل الزواج والصحة الإنجابية؛ كما قدم حسين جابر مسؤول التوعية الثقافية بشركة المياه والصرف الصحي بقنا، لقاء توعوي للأهالي حول أهمية الحفاظ على مياه الشرب، وشرح كيفية ترشيد المياه والحفاظ عليها، وعدم استخدام مياه الشرب في غير المخصص لها، وضرورة التوعية بالسلوكيات الخاطئة التي يمارسها بعض الأشخاص والتى تتسبب في هدر المياه.

وقدم الشاعر حمدى حسين فقره عن التنمر، وقام بشرحه باسلوب مبسط تضمن أغانى واشعار يرددها الأطفال، وقدمت د. عطيات الشورى ندوة عن «ريادة الأعمال»، وناقشت خلالها مع سيدات القرية كيفية إقامة مشروعات تنموية صغيرة تساعد على توفير فرص عمل لهم، وتدريبهم على كيفية تسويق المنتجات.

كما تم تقديم عرض فنى لفرقة أجيال للعرائس ومسابقات ثقافية، قدمها المخرج عمرو حمزة، والتي تفاعل معها الأطفال وخاصة عرض تحريك العرائس والاراجوز، وقدمت من خلال ورشة اكتشاف المواهب فقره غنائية للطالبات، واختتمت الأنشطة بتقديم فرقة قنا للموسيقى العربية لمزيج من الطرب الأصيل.