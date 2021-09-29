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بيرسي تاو يدعم صفوف الأهلي أمام بيراميدز في الكأس

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بيرسي تاو يدعم صفوف الأهلي أمام بيراميدز في الكأس بيرسي تاو يدعم صفوف الأهلي أمام بيراميدز في الكأس

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اوضح الجهاز الطبي للفريق الكروي الاول بالنادى الاهلي، مده غياب بيرسي تاو لاعب الاهلي القادم من برايتون الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث كشف مصدر فى الجهاز الطبي عن ان اللاعب تفصله 10 ايام حتى يعود من جديد للمشاركة فى التدريبات الجماعية بعد الاصابة التى تعرض لها مع منتخب بلاده بشد فى العضلة الخلفية، وأكد مصدر داخل الفريق، أن اللاعب سوف يكون جاهز للمشاركة عقب مواجهة الفريق ضد الحرس الوطني النيجري، بدوري أبطال إفريقيا لعدم قيده.

وتابع: "اللاعب سوف يعود مرة أخرى خلال مدة أقصاها 10 أيام، وسيكون جاهز للمشاركة ولكنه لن يتواجد في مباراة الحرس الوطني، لعدم قيده إفريقيًا" .

ومن المقرر ان يدعم اللاعب صفوف الفريق خلال مواجهة بيراميدز فى دور الثمانية لبطولة كاس و التى لم يتحدد موعدها حتى الآن، و يحل الأهلي ضيفًا على الحرس الوطني النيجري، يوم 16 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا

المصرى اليوم

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