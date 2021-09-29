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موسيمانى يشيد بمستوى محمد محمود ويعده بالمشاركة فى المباريات

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موسيمانى يشيد بمستوى محمد محمود ويعده بالمشاركة فى المباريات موسيمانى يشيد بمستوى محمد محمود ويعده بالمشاركة فى المباريات

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أستقر الجنوب افريقي بيتسو موسميانى، المدير الفنى للفريق الكروي الاول بالنادى الاهلي على منح الفرصه لمحمد محمود لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة وتجاء عمليه التدوير بينه وبين محمد مجدي قفشة الذي خاض العديد من المباريات على المستوى المحلى والافريقي خلال الفترة الماضية

واشد الجهاز الفنى للفريق بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعب في المباريات الودية التي خاضها الفريق والتي كان اخرها الغابه، في المباراة التي اقيمت امس «الثلاثاء» في اطار استعدادات الفريق لمواجهة بطل النيجرفى دور الـ32 لبطولة دورى ابطال افريقيا، ونال اللاعب اشادة الجهاز الفنى لتحفيزه وتجهيزه بالشكل الامثل على المستوى الفني والبدني حتى يكون البديل المناسب لنجم الفريق محمد مجدي قفشة

المصرى اليوم

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