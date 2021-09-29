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هدف رونالدو يُنقذ سولشاير من الرحيل عن مانشستر يونايتد

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هدف رونالدو يُنقذ سولشاير من الرحيل عن مانشستر يونايتد هدف رونالدو يُنقذ سولشاير من الرحيل عن مانشستر يونايتد

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تمكن مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز على منافسه فياريال الإسباني بفضل هدف كريستيانو رونالدو القاتل في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء المثير.

ودخل رفاق المدرب لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا تحت شعار «لا بديل عن الفوز» بعد خسارة لقاء الجولة الأولى يونج بايز.

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وشهدت الفترة الماضية تحقيق مانشستر يونايتد لسلسة نتائج سلبية في بطولة الدوري الإنجليزي وعلى المستوى القاري وكان أخرها الهزيمة أمام أستون فيلا.

وأنقذ هدف كريستيانو رونالدو فريقه من التعادل الذي كان سيصعب مهمة الفريق في الصعود إلى الدور الثاني وتعقيد موقف المدرب سولشاير في البقاء.

ويتعرض مدرب الشياطين الحمراء لانتقادات شديدة في الفترة الأخيرة وسط مطالبات برحيله لعدم قدرته على الاستفادة من الإمكانيات الفنية للتشكيلة الحالية بقيادة رونالدو وكافاني.

المصرى اليوم

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