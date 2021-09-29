تقارير إسبانية: «باي باي كومان» المساء الأخير للهولندي مع برشلونة

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صدم فريق برشلونة الإسباني من جديد في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد سقوطه المروع أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي مساء اليوم الأربعاء.

ويواجه برشلونة مساء الأربعاء نظيره بنفيكا البرتغالي ضمن الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسقط برشلونة بنتيجة كبيرة أمام بنفيكا بعد أن خسر بثلاثة أهداف للاشيء في كارثة كبيرة لجماهيره ومحبيه حول العالم.

وتضاءلت آمال برشلونة في التأهل عن هذه المجموعة بعد سقوطه في الجولة الأولى على ملعبه أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة أيضًا.

وكشفت تقارير إسبانية عقب نهاية المباراة عن أن هذه الليلة هى الأخيرة للمدرب الهولندي كومان على رأس الجهاز الفني لفريق برشلونة، وأن أمسية بنفيكا هى الأخيرة للمدرب في ظل خسائر برشلونة الأخيرة المتوالية.