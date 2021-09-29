قطار بايرن ميونخ يدهس دينامو الأوكراني في دوري أبطال أوروبا

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من جديد واصل فريق بايرن ميونخ الألماني عروضه القوية في بطولة دوري أبطال أوروبا وتغلب على نظيره دينامو كييف الأوكراني بخماسية نظيفة على ملعب أليانز أرينا.

ونجح بايرن ميونخ بقيادة مدربه الشاب يوليان ناجلزمان وهدّافه المخضرم ليفاندوفسكي في الفوز على ضيفه دينامو كييف الأوكراني بنتيجة 5-0 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ورفع بايرن ميونخ رصيده في قمة جدول ترتيب المجموعة الخامسة إلى 6 نقاط بعدما اكتسح برشلونة في الجولة الأولى على ملعب كامب نو بثلاثة أهداف للاشيء.

وجاءت أهداف بايرن ميونخ عبر المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 12 و27، فيما أحرز الثنائي الألماني سيرجي جنابري وليروي ساني هدفين في الدقيقتين 68 و74، قبل أن يضيف الكاميروني تشوبو موتينج هدفا خامسا في الدقيقة 87.