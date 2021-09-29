أبو جريشة يكشف مكاسب وديات الإسماعيلي

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أشاد محمد صلاح أبوجريشة مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بالتزام وانظباط اللاعبين وحرصهم على بذل قصارى جهدهم خلال معسكر الفريق بالإسكندرية.

وقال أبوجريشة، في تصريحات صحفية:«الوديات تم تنظيمها بنظام التدرج في المستوى من أجل وصول اللاعبين لأعلى حمل بدنى ولياقة ذهنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية».

وأضاف:«ودية اليوم أمام الحرية، كانت جيدة حيث أظهرت العديد من الملامح والجوانب للجهاز الفنى وأراها مفيدة للغاية واحتكاك جيد للاعبين».

وواصل :«طلعت يوسف المدير الفنى وجهازه المعاون بدأوا في تشكيل فكرة مبدئية عن اللاعبين ومع توالى المباريات سيكون الفريق بحال أفضل».

وتابع :«لاعبو الفريق بدأوا في استيعاب جانب من فكر وخطط الجهاز الفنى والتى تحتاج لوقت بالطبع من أجل ظهور الفريق بالمستوى المأمول».